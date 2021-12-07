ВОЗ высказалась против переливания пациентам с COVID-19 плазмы крови переболевших

Переливание плазмы крови уже переболевших коронавирусом пациентам с COVID-19 не снижает потребность в искусственной вентиляции легких и не увеличивает шансы на выживание больных. Об этом говорится в обновленной рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по лечению вируса.

Так, ВОЗ не рекомендует применять переливание крови переболевших при лечении находящихся в критическом состоянии людей. Исключение составляют «рандомизированные контролируемые исследования».