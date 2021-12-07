ВОЗ высказалась против переливания пациентам с COVID-19 плазмы крови переболевших

Переливание плазмы крови уже переболевших коронавирусом пациентам с COVID-19 не снижает потребность в искусственной вентиляции легких и не увеличивает шансы на выживание больных. Об этом говорится в обновленной рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по лечению вируса.

Так, ВОЗ не рекомендует применять переливание крови переболевших при лечении находящихся в критическом состоянии людей. Исключение составляют «рандомизированные контролируемые исследования».

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Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявил, что следующий год может стать финальным для пандемии, когда все страны окончательно получат доступ к вакцинам, и все будет зависеть только от поведения населения.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:КоронавирусВОЗ
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