Американские ученые создали жвачку против коронавируса

Группа американских ученых разработала ограничивающее распространение коронавируса средство в виде жевательной резинки. Сообщение об этом опубликовано на сайте Пенсильванского университета.

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Как пояснил руководитель группы исследователей Генри Дэниелл,

COVID-19 размножается в слюне, а жвачка, в свою очередь, способна нейтрализовать вирус. Ученый рассказал, что зараженный выпускает наружу частицы вируса при чихании, кашле или даже разговоре.

«Жевательная резинка позволит нейтрализовать вирус в слюне, и это даст нам простой потенциальный способ исключить этот способ распространения болезни», — подчеркнул Дэниелл.

В основе жевательной резинки — белок ACE2, способный снижать вирусную нагрузку у пациентов с тяжелыми инфекциями. Ученые создали вещество в лаборатории и соединили с другим, облегчающим связывание, компонентом. На основе этих веществ была создана жвачка, блокирующая рецептор ACE2 или связывающая спайковый белок, тем самым нейтрализуя коронавирус.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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