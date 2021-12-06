Американские ученые создали жвачку против коронавируса
Группа американских ученых разработала ограничивающее распространение коронавируса средство в виде жевательной резинки. Сообщение об этом опубликовано на сайте Пенсильванского университета.
Как пояснил руководитель группы исследователей Генри Дэниелл,
COVID-19 размножается в слюне, а жвачка, в свою очередь, способна нейтрализовать вирус. Ученый рассказал, что зараженный выпускает наружу частицы вируса при чихании, кашле или даже разговоре.
«Жевательная резинка позволит нейтрализовать вирус в слюне, и это даст нам простой потенциальный способ исключить этот способ распространения болезни», — подчеркнул Дэниелл.
В основе жевательной резинки — белок ACE2, способный снижать вирусную нагрузку у пациентов с тяжелыми инфекциями. Ученые создали вещество в лаборатории и соединили с другим, облегчающим связывание, компонентом. На основе этих веществ была создана жвачка, блокирующая рецептор ACE2 или связывающая спайковый белок, тем самым нейтрализуя коронавирус.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,8 млн+32 136 / сут.
Умерли
282 тыс.+1 184 / сут.
Выздоровели
8,5 млн+28 070 / сут.
- В Испании признали законным увольнение женщины за неявку на работу из-за пандемии
- Россиянка заявила о заражении штаммом «омикрон»
- Продажи новых автомобилей в России в ноябре упали на 20,4%
- В Кремле рассказали о деталях грядущих переговоров Путина и Байдена
- Объём ФНБ уменьшился в ноябре на 58,7 млрд рублей
- Песков не стал комментировать слухи о выявлении в России омикрон-штамма
- В Британии спрогнозировали более смертоносную пандемию
- Лукашенко: Надо уходить от концентрации власти в одних руках
- Биолог: один человек мог стать причиной 90 процентов заражения «дельтой»
- Американские ученые создали жвачку против коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru