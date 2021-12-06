Американские ученые создали жвачку против коронавируса

Как пояснил руководитель группы исследователей Генри Дэниелл,

COVID-19 размножается в слюне, а жвачка, в свою очередь, способна нейтрализовать вирус. Ученый рассказал, что зараженный выпускает наружу частицы вируса при чихании, кашле или даже разговоре.

«Жевательная резинка позволит нейтрализовать вирус в слюне, и это даст нам простой потенциальный способ исключить этот способ распространения болезни», — подчеркнул Дэниелл.



В основе жевательной резинки — белок ACE2, способный снижать вирусную нагрузку у пациентов с тяжелыми инфекциями. Ученые создали вещество в лаборатории и соединили с другим, облегчающим связывание, компонентом. На основе этих веществ была создана жвачка, блокирующая рецептор ACE2 или связывающая спайковый белок, тем самым нейтрализуя коронавирус.



