ВОЗ внесла вакцину МГУ от коронавируса в список перспективных

По данным агентства, вакцина университета была разработана на основе вирусов растений. Как отметили в пресс-службе, данный подход является одним из самых многообещающих в мировой науке. Уточняется, что учеными было создано несколько прототипов вакцины.

Ранее сообщалось, что в России прошли неофициальные испытания вакцины от коронавируса на людях. И они оказались успешными. В качестве добровольцев, как рассказал директор центра академик РАН Александр Гинцбург, выступили сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ).



