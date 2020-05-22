ВОЗ внесла вакцину МГУ от коронавируса в список перспективных
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину от COVID-19, разработанную биологами Московского государственного университета (МГУ), в список перспективных вакцин от данной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.
По данным агентства, вакцина университета была разработана на основе вирусов растений. Как отметили в пресс-службе, данный подход является одним из самых многообещающих в мировой науке. Уточняется, что учеными было создано несколько прототипов вакцины.
Ранее сообщалось, что в России прошли неофициальные испытания вакцины от коронавируса на людях. И они оказались успешными. В качестве добровольцев, как рассказал директор центра академик РАН Александр Гинцбург, выступили сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru