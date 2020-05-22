Российские ученые успешно протестировали вакцину от COVID-19 на себе

В России прошли неофициальные испытания вакцины от коронавируса на людях. И они оказались успешными. Как пишет ТАСС, в качестве добровольцев выступили сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ). Об этом заявил директор центра академик РАН Александр Гинцбург.

Он подчеркнул, что побочных эффектов вакцины обнаружено не было, отмечает телеканал 360. При этом, Александр Гинцбург не назвал точное количество тех, кто ввел себе препарат, но подчеркнул, что в его испытаниях был задействован широкий круг сотрудников центра, пишет Ura.ru. Известно, что вакцина НИЦЭМ находится на завершающем этапе доклинических испытаний и проверяется на приматах. После этого начнутся тестирования на добровольцах, которые могут завершиться к осени.