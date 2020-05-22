Российские ученые успешно протестировали вакцину от COVID-19 на себе
В России прошли неофициальные испытания вакцины от коронавируса на людях. И они оказались успешными. Как пишет ТАСС, в качестве добровольцев выступили сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ). Об этом заявил директор центра академик РАН Александр Гинцбург.
Он подчеркнул, что побочных эффектов вакцины обнаружено не было, отмечает телеканал 360. При этом, Александр Гинцбург не назвал точное количество тех, кто ввел себе препарат, но подчеркнул, что в его испытаниях был задействован широкий круг сотрудников центра, пишет Ura.ru. Известно, что вакцина НИЦЭМ находится на завершающем этапе доклинических испытаний и проверяется на приматах. После этого начнутся тестирования на добровольцах, которые могут завершиться к осени.
Ранее НСН писала, что первыми от коронавирусной инфекции – после начала производства вакцины – начнут прививать людей из группы риска. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Кроме того, она подчеркнула, что при возможности, а она прорабатывается на уровне государства, можно будет «наработать вакцину для большей части населения РФ», отмечает RT.
В минувшей четверг, 21 мая, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что первый результат по вакцинам от коронавируса и их доступ для более широкого применения может появиться в России уже в конце июля, напоминает РИА ФАН. Он подчеркнул, что доклинические испытания препарата идут в соответствии с графико
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru