Жириновский призвал испытывать вакцину на зеках

По мнению Жириновского, при таких условиях, на призыв могут откликнуться тысячи заключённых.

Ранее российские ученые из НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи решили на себе протестировать векторную вакцину от коронавирусной инфекции собственной разработки.

Они объявили об успешном опыте её применения. Как заявил директор НИИ, академик РАН Александр Гинцбург, не проявилось никаких нежелательных и побочных эффектов.

