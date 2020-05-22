Жириновский призвал испытывать вакцину на зеках

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал использовать добровольцев из числа отбывающих наказание для испытания вакцины от коронавируса. Чтобы стимулировать их согласие он предлагает снизить им в два раза срок заключения.

Свою инициативу политик озвучил в эфире телеканала «Россия 24».

Вирусолог выступил против остановки вакцинации

По мнению Жириновского, при таких условиях, на призыв могут откликнуться тысячи заключённых.

Ранее российские ученые из НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи решили на себе протестировать векторную вакцину от коронавирусной инфекции собственной разработки.

Они объявили об успешном опыте её применения. Как заявил директор НИИ, академик РАН Александр Гинцбург, не проявилось никаких нежелательных и побочных эффектов.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ЗаключенныеВакцинаЖириновский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры