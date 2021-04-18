ВОЗ: В мире тревожные тенденции с с ростом заболеваемости коронавируса

Рост заболеваемости и смертности от коронавируса в мире за последние недели Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает тревожной тенденцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ВОЗ в РФ Мелиту Вуйнович.

«На 12 апреля 2021 года, по данным ВОЗ, во всем мире было зарегистрировано 135 646 617 случаев COVID-19 и 2 930 732 смертей. Сейчас мы наблюдаем рост числа случаев заболевания в течение семи недель подряд и рост числа смертей за четыре недели. Прошлая неделя была четвертой по количеству новых случаев за одну неделю. Это тревожные тенденции, поскольку мы продолжаем видеть влияние появления вариантов вируса, отмены ограничительных мер и несправедливого внедрения вакцины между странами», - заявила она.