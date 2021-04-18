ВОЗ: В мире тревожные тенденции с с ростом заболеваемости коронавируса
Рост заболеваемости и смертности от коронавируса в мире за последние недели Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает тревожной тенденцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ВОЗ в РФ Мелиту Вуйнович.
«На 12 апреля 2021 года, по данным ВОЗ, во всем мире было зарегистрировано 135 646 617 случаев COVID-19 и 2 930 732 смертей. Сейчас мы наблюдаем рост числа случаев заболевания в течение семи недель подряд и рост числа смертей за четыре недели. Прошлая неделя была четвертой по количеству новых случаев за одну неделю. Это тревожные тенденции, поскольку мы продолжаем видеть влияние появления вариантов вируса, отмены ограничительных мер и несправедливого внедрения вакцины между странами», - заявила она.
По мнению представителя ВОЗ, практика с выявлением новых, «вызывающих обеспокоенность» CJVID-19 стремительно развивается.
«ВОЗ рекомендует, чтобы любые меры, введенные для ограничения их распространения, пересматривались с течением времени и базировались на эпидемиологической ситуации и условиях», - рекомендовала Вуйнович.
Она также посетовала для снижения риска распространения COVID-19 при международных поездках уделять первоочередное внимание оценке рисков при их организации.
Напомним, в четверг, 15 апреля, глава МИД Сергей Лавров провел переговоры с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданом Гебрейесусом по актуальным вопросам сотрудничества борьбе с пандемией коронавируса. В ведомстве отметили, что стороны договорились продолжать контакты в предверии сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru