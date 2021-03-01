Онищенко рассказал, как остановить пандемию COVID-19

«Две трети стран вообще не прививают. Так что это некорректный вопрос. Кто-то в джунглях Африки живет, никогда с этим коронавирусом не встретится. На уровне страны можно прогнозировать. Можно оценить мощности здравоохранения, мощности по производству вакцины. А что можно говорить за экваториальную Африку, за Южную Америку, за Индию, где врачей не видят десятилетиями?» - отметил Онищенко.

Однако и наличие вакцин не гарантирует прекращение эпидемии. «Китай привил миллионов 60. У него пять вакцин. Китай – это опасный регион. Большая населенность, активность мировая», - пояснил он.

По его мнению, не нужно иметь 70% охвата планеты. «Главное - группы риска привить, и будет все нормально», - подчеркнул собеседник НСН.

Ранее Геннадий Онищенко в эфире НСН поддержал отмену ограничений для пожилых москвичей.

