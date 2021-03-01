Онищенко рассказал, как остановить пандемию COVID-19

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН сообщил, когда в мире будет выработан коллективный иммунитет от коронавируса.


Антитела к коронавирусу есть у менее 10% населения планеты. Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан. По ее словам, единственным способом достижения коллективного иммунитета является вакцинация.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН выразил мнение, что достаточный уровень коллективного иммунитета в мире для окончания пандемии коронавируса будет выработан нескоро.

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«Две трети стран вообще не прививают. Так что это некорректный вопрос. Кто-то в джунглях Африки живет, никогда с этим коронавирусом не встретится. На уровне страны можно прогнозировать. Можно оценить мощности здравоохранения, мощности по производству вакцины. А что можно говорить за экваториальную Африку, за Южную Америку, за Индию, где врачей не видят десятилетиями?» - отметил Онищенко.

Однако и наличие вакцин не гарантирует прекращение эпидемии. «Китай привил миллионов 60. У него пять вакцин. Китай – это опасный регион. Большая населенность, активность мировая», - пояснил он.

По его мнению, не нужно иметь 70% охвата планеты. «Главное - группы риска привить, и будет все нормально», - подчеркнул собеседник НСН.

Ранее Геннадий Онищенко в эфире НСН поддержал отмену ограничений для пожилых москвичей.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияГеннадий Онищенко
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