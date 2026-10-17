СМИ: Около 100 человек задержаны в Париже на фоне масштабных протестов
Около 100 человек задержаны в Париже на фоне масштабных протестов. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на городскую префектуру полиции.
По данным правоохранительных органов на середину дня субботы, 17 октября, большинство граждан были взяты под стражу за ношение запрещенного оружия и защитной экипировки, включая балаклавы и перчатки с жесткими вставками.
В частности, более 20 человек оказались в отделениях после утреннего нападения на здание редакции французского телеканала CNews, а еще порядка 40 человек были задержаны в столице и пригородах из-за наличия при себе подозрительных предметов.
Сегодня по всей Франции проходят масштабные акции протеста, вызванные недовольством ростом цен и экономической политикой правительства. По данным BFMTV, на улицы вышли самые разные группы - ультралевые активисты, школьники, бывшие участники движения «желтых жилетов», таксисты, медики, строители и представители профсоюзов. Министерство внутренних дел Франции сообщает, что в стране запланировано около 500 протестных акций.
Власти Франции ожидают, что в Париже на улицы выйдут от 30 до 60 тысяч демонстрантов, а по всей Франции ожидается до 170 тысяч протестующих. В рамках мер предосторожности в столице Франции уже закрыли несколько станций метро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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