СМИ: Около 100 человек задержаны в Париже на фоне масштабных протестов

По данным правоохранительных органов на середину дня субботы, 17 октября, большинство граждан были взяты под стражу за ношение запрещенного оружия и защитной экипировки, включая балаклавы и перчатки с жесткими вставками.

В частности, более 20 человек оказались в отделениях после утреннего нападения на здание редакции французского телеканала CNews, а еще порядка 40 человек были задержаны в столице и пригородах из-за наличия при себе подозрительных предметов.

Сегодня по всей Франции проходят масштабные акции протеста, вызванные недовольством ростом цен и экономической политикой правительства. По данным BFMTV, на улицы вышли самые разные группы - ультралевые активисты, школьники, бывшие участники движения «желтых жилетов», таксисты, медики, строители и представители профсоюзов. Министерство внутренних дел Франции сообщает, что в стране запланировано около 500 протестных акций.

Власти Франции ожидают, что в Париже на улицы выйдут от 30 до 60 тысяч демонстрантов, а по всей Франции ожидается до 170 тысяч протестующих. В рамках мер предосторожности в столице Франции уже закрыли несколько станций метро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

