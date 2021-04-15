Лавров обсудил с главой ВОЗ вопросы борьбы с пандемией

Глава МИД Сергей Лавров провел переговоры с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданом Гебрейесусом по актуальным вопросам сотрудничества борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

В ведомстве отметили, что стороны договорились продолжать контакты в предверии сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Ранее в апреле Гебрейесус призвал мировое сообщество выделить 10 млн доз вакцины для двадцати стран, еще не начавших прививочную кампанию. Глава ВОЗ назвал отсутствие одинаковых возможностей в доступе к вакцинации «катастрофическим моральным провалом».