Лавров обсудил с главой ВОЗ вопросы борьбы с пандемией
Глава МИД Сергей Лавров провел переговоры с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданом Гебрейесусом по актуальным вопросам сотрудничества борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
В ведомстве отметили, что стороны договорились продолжать контакты в предверии сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Ранее в апреле Гебрейесус призвал мировое сообщество выделить 10 млн доз вакцины для двадцати стран, еще не начавших прививочную кампанию. Глава ВОЗ назвал отсутствие одинаковых возможностей в доступе к вакцинации «катастрофическим моральным провалом».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 944 / сут.
Умерли
104 тыс.+398 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+10 225 / сут.
- РФ продлила приостановку авиасообщения с Британией до 1 июня
- Шойгу заявил о завершении основных реформ в армии РФ
- Белый дом пригрозил санкциями против «Северного потока - 2»
- ВМС Украины обвинили РФ в провокациях в Азовском море
- Россиянам не понадобится тест на COVID-19 для посещения Абхазии
- Польша объявила трёх сотрудников российского посольства персонами нон грата
- СМИ: Гран-при Канады «Формула 1» снова отменили из-за COVID-19
- СМИ сообщили о задержании замглавы столичного департамента по подозрению в коррупции
- Мэр Ивано-Франковска объявил подготовку к «полномасштабному вторжению» в Украину
- МИД Польши вызвал российского посла
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru