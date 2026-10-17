Американского рэпера P. Diddy перевели в другую тюрьму после драки с наркобароном

По данным TMZ, музыкант регулярно нарушал внутренний распорядок во время нахождения в Форт-Диксе, из-за чего неоднократно получал предупреждения и выговоры от сотрудников за драки и несанкционированное использование телефона. При этом журналисты отмечают, что экстренная смена тюрьмы может быть напрямую связана с необходимостью обеспечить безопасность самого рэпера. Руководство пошло на этот шаг после того, как Комбс предположительно подрался с ямайским наркобароном Кристофером Коуком по прозвищу Дудус.

Год назад P. Diddy приговорили более чем к 4 годам тюрьмы по делу о проституции, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

