Американского рэпера P. Diddy перевели в другую тюрьму после драки с наркобароном

Американского рэпера Шона Комбса, известного как Пи Дидди (P. Diddy), перевели из федеральной тюрьмы Форт-Дикс в штате Нью-Джерси в исправительное учреждение Алленвуд в Пенсильвании. Об этом сообщили агентство Associated Press и издание TMZ со ссылкой на источники.

Рэперу P. Diddy «скосили» тюремный срок

По данным TMZ, музыкант регулярно нарушал внутренний распорядок во время нахождения в Форт-Диксе, из-за чего неоднократно получал предупреждения и выговоры от сотрудников за драки и несанкционированное использование телефона. При этом журналисты отмечают, что экстренная смена тюрьмы может быть напрямую связана с необходимостью обеспечить безопасность самого рэпера. Руководство пошло на этот шаг после того, как Комбс предположительно подрался с ямайским наркобароном Кристофером Коуком по прозвищу Дудус.

Год назад P. Diddy приговорили более чем к 4 годам тюрьмы по делу о проституции, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Browarnik Seth / Startraks / ABACA
ТЕГИ:ТюрьмаРэперСША

Горячие новости

Все новости

партнеры