В Киеве проходит митинг с требованием отставки мэра

В Киеве у здания городской администрации проходит митинг жителей с требованием отставки мэра Виталия Кличко. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

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Вышедшие на протест горожане обвиняют Кличко в провале подготовки городской инфраструктуры к началу осенне-зимнего периода.

Ранее издание Hromadske сообщало, что Кличко был вызван на заседание в Верховную раду для дачи объяснений в связи с этими претензиями.

Сам мэр Киева категорически отвергает все выдвинутые обвинения, называя их абсолютно безосновательными. По словам Кличко, против администрации города развернута скоординированная информационная кампания, которую спонсируют связанные с центральной властью ресурсы с целью ликвидации местного самоуправления.

На прошлой недели Кличко заявил о переходе города в «режим выживания» из-за поврежденныя мостов и ключевых объектов инфраструктуры, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Александр Максименко
ТЕГИ:ПротестыМэрКиевУкраина

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