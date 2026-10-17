В Киеве проходит митинг с требованием отставки мэра

Вышедшие на протест горожане обвиняют Кличко в провале подготовки городской инфраструктуры к началу осенне-зимнего периода.

Ранее издание Hromadske сообщало, что Кличко был вызван на заседание в Верховную раду для дачи объяснений в связи с этими претензиями.

Сам мэр Киева категорически отвергает все выдвинутые обвинения, называя их абсолютно безосновательными. По словам Кличко, против администрации города развернута скоординированная информационная кампания, которую спонсируют связанные с центральной властью ресурсы с целью ликвидации местного самоуправления.

На прошлой недели Кличко заявил о переходе города в «режим выживания» из-за поврежденныя мостов и ключевых объектов инфраструктуры, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

