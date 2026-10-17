СМИ: Британские истребители чуть не столкнулись с неизвестными БПЛА
Истребители Королевских военно-воздушных сил (RAF) Великобритании едва не столкнулись с двумя неопознанными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в воздушном пространстве страны. Об этом сообщает газета The Telegraph.
Опасные сближения произошли с разницей в несколько дней во время учебных воздушных боев и отработки дозаправки в воздухе над акваторией Северного моря. Один из дронов был зафиксирован на высоте 5,2 км, что более чем в 40 раз превышает установленный законом предел для коммерческих аппаратов.
В связи с инцидентами британские спецслужбы инициировали несколько расследований. Издание подчеркивает, что инциденты произошли на фоне растущей обеспокоенности использованием беспилотников враждебными государствами для ведения шпионажа.
Ситуация усугубляется тем, что спустя несколько недель после инцидента с ВВС дроны были замечены над американскими авиабазами в графствах Норфолк и Саффолк.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил об аресте матроса Королевского военно-морского флота Великобритании Тедди Янга, которого обвинили в шпионаже в пользу России.
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