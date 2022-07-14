ВОЗ: Уровень заболеваемости COVID-19 в мире за неделю вырос на 6%

В период с 4 июля по 10 июля заболеваемость коронавирусом во всем мире выросла на 6%. Об этом говорится еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения.

При этом, как отмечается, в Африке и Америке, количество заболевших снизилось. В африканских странах число инфицированных сократилось за неделю сразу на 33%.

В остальном же мире начался рост числа заражений, отметили в ВОЗ. В настоящее время регионы с наибольшим числом заболевших – это западная часть Тихоокеанского региона, где прирост составил 28%, а также Восточное Средиземноморье с приростом в 25%.

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По данным ВОЗ, за неделю по всему миру было выявлено более 5,7 млн случаев инфицирования COVID-19, примерно 9,8 тысяч скончались от последствий коронавируса.

Ранее ВОЗ призвала вернуть масочный режим во всех странах мира.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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