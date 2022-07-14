ВОЗ: Уровень заболеваемости COVID-19 в мире за неделю вырос на 6%

В период с 4 июля по 10 июля заболеваемость коронавирусом во всем мире выросла на 6%. Об этом говорится еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения.

При этом, как отмечается, в Африке и Америке, количество заболевших снизилось. В африканских странах число инфицированных сократилось за неделю сразу на 33%.

В остальном же мире начался рост числа заражений, отметили в ВОЗ. В настоящее время регионы с наибольшим числом заболевших – это западная часть Тихоокеанского региона, где прирост составил 28%, а также Восточное Средиземноморье с приростом в 25%.