ВОЗ: Штамм COVID-19 «омикрон» обнаружен в 106 странах мира

Как отмечает организация, в мире продолжает доминировать дельта-штамм. С 20 октября по 19 декабря он был обнаружен в 96% образцов биоматериала.

Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что отличить COVID-19 по клиническим проявлениям от гриппа практически невозможно.

