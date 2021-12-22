ВОЗ: Штамм COVID-19 «омикрон» обнаружен в 106 странах мира
22 декабря 202108:44
Новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» обнаружен уже в 106 странах. Об этом сообщается в эпидемиологическом бюллетене ВОЗ.
Как отмечает организация, в мире продолжает доминировать дельта-штамм. С 20 октября по 19 декабря он был обнаружен в 96% образцов биоматериала.
Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что отличить COVID-19 по клиническим проявлениям от гриппа практически невозможно.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 907 / сут.
Умерли
299 тыс.+1 027 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+40 219 / сут.
- Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали на Дальнем Востоке
- «Чтобы не было войны!»: Татьяна Навка подняла тост за Россию
- Госдеп призвал Россию отказаться от «провокационной риторики» по Украине
- СМИ рассказали о серьезной угрозе Украине в Черном море в случае войны с Россией
- В Госдуме предложили ввести смертную казнь для педофилов
- В Пентагоне опровергли слова Шойгу о подготовке США провокаций в Донбассе
- СМИ: Задержан вице-спикер Заксобрания Красноярского края
- До 20 градусов мороза ожидаются в Москве 22 декабря
- Вход на сайт госуслуг станет обязательным по СМС
- Минимальную цену шампанского предложено увеличить на 18%
21 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru