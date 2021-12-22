ВОЗ: Штамм COVID-19 «омикрон» обнаружен в 106 странах мира

Новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» обнаружен уже в 106 странах. Об этом сообщается в эпидемиологическом бюллетене ВОЗ.

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Как отмечает организация, в мире продолжает доминировать дельта-штамм. С 20 октября по 19 декабря он был обнаружен в 96% образцов биоматериала.

Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что отличить COVID-19 по клиническим проявлениям от гриппа практически невозможно.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирусРоссия
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