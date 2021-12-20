Инфекционист озвучил самый страшный фактор риска смерти от коронавируса
Заместитель главного врача Талдомской центральной районной больницы, врач-инфекционист Сергей Рябов заявил, что отсутствие прививки - самый опасный фактор риска смерти от коронавируса.
По его словам, основными факторами риска при COVID-19 являются хронические болезни, возраст, лишний вес, диабет и сосудистые заболевания, однако по степени опасности все факторы превосходит отсутствие вакцинации.
«Это самый страшный фактор. К сожалению, среди непривитых смертность самая высокая. Представьте: человек старый, толстый, с диабетом, да ещё и не привитый. Вот все факторы риска и собрались», – отметил врач в эфире «Радио 1».
Рябов добавил, что благодаря вакцинации коронавирус удалось сделать «управляемой инфекцией».
Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что штрафы за отказ от прививки вводить нельзя, так как в России нет обязательной вакцинации, сообщает RT.
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