ВОЗ: С наступлением холодов увеличится число смертей от COVID-19

С наступлением холодов в Северном полушарии число летальных случаев от COVID-19 в ближайшие месяцы может увеличиться. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

По его словам, растет риск появления новых более заразных и опасных вариантов, а также подвидов коронавируса.

Глава ВОЗ напомнил, что охват прививками людей из групп наибольшего риска оставляет желать лучшего, особенно в странах с низкими доходами.