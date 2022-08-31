ВОЗ: С наступлением холодов увеличится число смертей от COVID-19
С наступлением холодов в Северном полушарии число летальных случаев от COVID-19 в ближайшие месяцы может увеличиться. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.
По его словам, растет риск появления новых более заразных и опасных вариантов, а также подвидов коронавируса.
Глава ВОЗ напомнил, что охват прививками людей из групп наибольшего риска оставляет желать лучшего, особенно в странах с низкими доходами.
Вместе с тем, отметил Гебрейесус, в государствах с высокими доходами все еще не вакцинированы 30% работников здравоохранения и 20% людей пожилого возраста.
«Эти пробелы в вакцинации представляют риск для всех нас», - подчеркнул он.
Ранее врач-иммунолог Николай Крючков и врач педиатр-иммунолог, телеведущий Андрей Продеус в беседе с «Радиоточкой НСН» разошлись во взглядах на возвращение в России удаленной работы и учебы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru