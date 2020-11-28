ВОЗ разгромила пресс-релиз о вакцине AstraZeneca от COVID-19

В организации пресс-релиз считают «определенно недостаточным» для необходимых выводов.

Ранее в AstraZeneca попытались оправдаться по поводу критики их вакцины из-за низкой эффективности. Исполнительный вице-президент отдела исследований и разработок биофармацевтических препаратов компании Мене Пангалос увязал минимальную подтвержденную эффективность вакцины в 62% к пороговым значениям для ее одобрения. Также компания заявила о проведении метаанализа на основе исследований, сделанных в Великобритании, Бразилии и ЮАР, который сделают ученые Оксфордского университета.

Ранее о побочных явлениях, которые могут возникнуть в результате введения вакцин, рассказал в интервью НСН инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев.

«Все вакцины защищают. Кто-то может заболеть. Но вакцины не позволяют развиться тяжелым формам, это надо помнить. Вакцинация обязательно проводится под медицинским контролем. При вакцинации медработник должен проводить обязательный осмотр пациента. Некоторые жалуются на боль в месте введения, припухлость, у некоторых температура повышается. Но все это довольно быстро проходит. Побочные явления могут отличаться. Но у большинства вакцин все в пределах нормы, никаких экстренных случаев», - заявил он.