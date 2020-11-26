РФПИ предложил скомбинировать «Спутник V» с вакциной AstraZeneca
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил скомбинировать вакцину британской компании AstraZeneca с российским препаратом «Спутник V». Сообщение об этом опубликовано в Twitter российской вакцины.
В фонде считают, что комбинирование может иметь важное значение при ревакцинации от COVID-19.
Кроме того, РФПИ предлагает объединить вакцины с целью увеличения эффективности при новом клиническом исследовании AstraZeneca. Отмечается, что эффективность британского препарата — 62%.
Ранее сообщалось, что разработчики оценили эффективность вакцины «Спутник V» в 92%.
В четверг стало известно, что AstraZeneca проведёт дополнительные испытания вакцины для уточнения её эффективности.
По итогам промежуточных исследований в Великобритании и Бразилии средняя эффективность британской вакцины составила 70%. Однако американские эксперты позже сообщили, что некоторые испытуемые по ошибке получили половину дозы препарата, а более высокая эффективность отмечена у более молодых пациентов.
Как отмечает агентство Bloomberg, AstraZeneca и сотрудничающий с ней Оксфордский университет в своих заявлениях не учитывали эти данные.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+25 487 / сут.
Умерли
38 062+524 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+25 073 / сут.
- РФПИ предложил скомбинировать «Спутник V» с вакциной AstraZeneca
- Миронов назвал справедливый размер пенсии
- Европарламент принял резолюцию с призывом к санкциям против Турции
- На Нововоронежской АЭС отключился атомный энергоблок
- Систему онлайн-отслеживания лекарств в аптеках Москвы запустят в ближайшие недели
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru