РФПИ предложил скомбинировать «Спутник V» с вакциной AstraZeneca

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил скомбинировать вакцину британской компании AstraZeneca с российским препаратом «Спутник V». Сообщение об этом опубликовано в Twitter российской вакцины.

В фонде считают, что комбинирование может иметь важное значение при ревакцинации от COVID-19.

Кроме того, РФПИ предлагает объединить вакцины с целью увеличения эффективности при новом клиническом исследовании AstraZeneca. Отмечается, что эффективность британского препарата — 62%.

Ранее сообщалось, что разработчики оценили эффективность вакцины «Спутник V» в 92%.

В четверг стало известно, что AstraZeneca проведёт дополнительные испытания вакцины для уточнения её эффективности.

По итогам промежуточных исследований в Великобритании и Бразилии средняя эффективность британской вакцины составила 70%. Однако американские эксперты позже сообщили, что некоторые испытуемые по ошибке получили половину дозы препарата, а более высокая эффективность отмечена у более молодых пациентов.

Как отмечает агентство Bloomberg, AstraZeneca и сотрудничающий с ней Оксфордский университет в своих заявлениях не учитывали эти данные.





