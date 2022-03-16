ВОЗ приостановила оценку «Спутника V» из-за санкций

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила оценку вакцины «Спутник V» из-за технических сложностей, которые были вызваны санкциями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление помощника гендиректора ВОЗ Марианджелу Симао.

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Отмечается, что новую дату инспекции назначат позже.

Ранее депутат Госдумы Сергей Леонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что признание Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцины «Спутник V» даст возможность россиянам въезжать в те или иные страны по отечественным сертификатам вакцинации без ПЦР-тестов и предварительного карантина.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Спутник VВакцинаВОЗ
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