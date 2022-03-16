ВОЗ приостановила оценку «Спутника V» из-за санкций
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила оценку вакцины «Спутник V» из-за технических сложностей, которые были вызваны санкциями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление помощника гендиректора ВОЗ Марианджелу Симао.
Отмечается, что новую дату инспекции назначат позже.
Ранее депутат Госдумы Сергей Леонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что признание Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцины «Спутник V» даст возможность россиянам въезжать в те или иные страны по отечественным сертификатам вакцинации без ПЦР-тестов и предварительного карантина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru