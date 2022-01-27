Депутат Госдумы отказался верить в санкции против «Спутник V»

Признание Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцины «Спутник V» даст возможность россиянам въезжать в те или иные страны по отечественным сертификатам вакцинации без ПЦР-тестов и предварительного карантина, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» депутат Госдумы Сергей Леонов.

«Это даёт определённый плюс в коммерческих интересах РФПИ. Кроме того, российские вакцины будут продвигаться на внешние рынки, что тоже положительно скажется на репутации страны и на её экономических интересах», - отметил парламентарий.

Леонов добавил, что бюрократические процедуры в отношении вакцин всегда достаточно сложные.

«Основную роль играет бюрократия, которая связана с оформлением документов, вечных экспертиз и предоставлением дополнительных документов, которые необходимы для регистрации в плане признания той или иной вакцины. Это первая причина. Вторая причина, конечно, политическая, потому что из-за обострения международных отношений, задержка сертификации является неким аргументом политического давления на Россию», - рассказал народный избранник.