Депутат Госдумы отказался верить в санкции против «Спутник V»
Запад будет стараться затянуть процесс признания российской вакцины, но не пойдет на санкции против нее, уверен Сергей Леонов.
Признание Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцины «Спутник V» даст возможность россиянам въезжать в те или иные страны по отечественным сертификатам вакцинации без ПЦР-тестов и предварительного карантина, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» депутат Госдумы Сергей Леонов.
«Это даёт определённый плюс в коммерческих интересах РФПИ. Кроме того, российские вакцины будут продвигаться на внешние рынки, что тоже положительно скажется на репутации страны и на её экономических интересах», - отметил парламентарий.
Леонов добавил, что бюрократические процедуры в отношении вакцин всегда достаточно сложные.
«Основную роль играет бюрократия, которая связана с оформлением документов, вечных экспертиз и предоставлением дополнительных документов, которые необходимы для регистрации в плане признания той или иной вакцины. Это первая причина. Вторая причина, конечно, политическая, потому что из-за обострения международных отношений, задержка сертификации является неким аргументом политического давления на Россию», - рассказал народный избранник.
Депутат считает, что включения «Спутника V» в новый список антироссийских санкций не произойдёт, а будут лишь «негласные вводные для затягивания процесса».
«ВОЗ финансируется многими странами, в том числе и Россией, но если в совокупности смотреть на бюджет организации, то он формируется за счет денег США и стран Европы. Это основные финансисты ВОЗ. Если она например, потеряет членство США, то это уже будет другая организация», - напомнил Леонов.
Ранее официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что организация может признать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в 2022 году.
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