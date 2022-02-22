В Казахстане зарегистрировали вакцину для подростков «Спутник М»

Министерство здравоохранения Казахстана зарегистрировало вакцину от коронавируса «Спутник М». Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил об одобрении Министерством здравоохранения Республики Казахстан российской вакцины "Спутник М" для подростков 12—17 лет», — отмечается в сообщении РФПИ в Telegram-канале вакцины «Спутник V».

В фонде подчеркивают, что Казахстан — первое зарубежное государство, которое одобрило использование «Спутника М».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КазахстанВакцинаКоронавирус
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