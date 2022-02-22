В Казахстане зарегистрировали вакцину для подростков «Спутник М»
Министерство здравоохранения Казахстана зарегистрировало вакцину от коронавируса «Спутник М». Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил об одобрении Министерством здравоохранения Республики Казахстан российской вакцины "Спутник М" для подростков 12—17 лет», — отмечается в сообщении РФПИ в Telegram-канале вакцины «Спутник V».
В фонде подчеркивают, что Казахстан — первое зарубежное государство, которое одобрило использование «Спутника М».
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