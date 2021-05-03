ВОЗ планирует провести оценку безопасности «Спутника V» летом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена оценить безопасность российской вакцины «Спутник V» в конце июня или в июле. Об этом 3 мая сообщила журналистам на брифинге эксперт ВОЗ Марианджела Симао.

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«У ВОЗ до сих пор нет полного досье. Но это, как мы называем, "предоставление данных в процессе". Так что производитель может добавлять данные в процессе уже начавшейся оценки. Наша команда уже находится в России последние две недели и проводит оценку клинических испытаний. И с 10 мая по первую неделю июня мы начнем инспектировать производство», - цитирует ее РИА Новости.

В планах ВОЗ направить своих экспертов на пять производств российского препарата. Вместе с ними к двоим производителям планируется отправить представителей Европейского лекарственного регулятора ЕМА.

«Так что мы ожидаем, что полное досье, а также соответствие необходимым критериям как для клинических испытаний, так и для производства позволит группе технических экспертов провести оценку вакцины в конце июня, но более вероятно - в июле», - отметила Марианджела Симао.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский в беседе с НСН предположил, что европейские власти ведут экономические и политические игры на мировом рынке вакцин.

«Считаю, что они в ЕС занимаются вот такими играми – стараются не пропустить вакцину («Спутник V» на европейский рынок - прим. НСН). Это делается как из экономических, бизнес-соображений, так и политических. Всяка лягушка свое болото хвалит. Очевидно, они стараются чужой продукт подзадержать. Я бы не удивился, если бы это было так», - поделился личным мнением эксперт.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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