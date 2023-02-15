ВОЗ планирует победить COVID-19 в этом году

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что у стран есть необходимые инструменты, которые бы позволили побороть COVID-19 уже в этом году.

ВОЗ опровергла остановку исследования происхождения COVID-19

Гебрейесус отметил снижение заболеваемости в феврале и добавил, что, несмотря на «имеющиеся в распоряжении инструменты для борьбы» с COVID-19, медикам нужно будет проделать много работы, чтобы окончательно избавить мир от этой болезни.

«У нас есть инструменты, позволяющие положить конец пандемии в этом году», - цитирует главу организации РИА Новости.

В феврале было зарегистрировано более 754 миллионов подтвержденных случаев заболеваний и более 6,8 миллиона смертей от ковида.

Ранее вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн назвал основные причины смерти при гриппе.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВОЗ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры