ВОЗ планирует победить COVID-19 в этом году

Гебрейесус отметил снижение заболеваемости в феврале и добавил, что, несмотря на «имеющиеся в распоряжении инструменты для борьбы» с COVID-19, медикам нужно будет проделать много работы, чтобы окончательно избавить мир от этой болезни.

«У нас есть инструменты, позволяющие положить конец пандемии в этом году», - цитирует главу организации РИА Новости.

В феврале было зарегистрировано более 754 миллионов подтвержденных случаев заболеваний и более 6,8 миллиона смертей от ковида.

Ранее вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн назвал основные причины смерти при гриппе.

