Президент Колумбии попросил Трампа приостановить пошлины из-за землетрясения
Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья в ходе телефонного разговора попросил президента США Дональда Трампа временно отменить таможенные пошлины на колумбийскую продукцию.
В своей публикации в соцсети X глава государства сообщил, что попросил Трампа рассмотреть вопрос о приостановке действия американских пошлин, чтобы поддержать колумбийских предпринимателей, которые переживают крайне тяжёлый период вследствие разрушительного землетрясения.
Кроме того, колумбийский лидер поблагодарил президента США за ранее предоставленную финансовую помощь и гуманитарную поддержку. Трамп, со своей стороны, выразил соболезнования родным и близким погибших и подчеркнул, что американский народ солидарен с колумбийцами в этот трудный момент.
В завершение разговора де ла Эсприэлья отметил, что союз между Колумбией и Соединёнными Штатами сейчас, как никогда прежде, служит необходимым условием для восстановления страны.
Землетрясение магнитудой 7,4 балла было зафиксировано 10 августа в окрестностях города Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко на западе Колумбии. По последним данным жертвами землетрясения стали 294 человека, ещё 3 935 получили ранения, 320 числятся пропавшими без вести, 353 удалось спасти, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Один человек погиб, 1 ранен при атаке БПЛА ВСУ по машине в Курской области
- Как минимум 12 человек погибли в ДТП с польским пассажирским автобусом в Венгрии
- Четыре работы художника Антонелло да Мессины украдены из музея на Сицилии
- СМИ: ВСУ начали использовать британские БПЛА для ударов вглубь России
- Один человек погиб, 9 ранены при атаке ВСУ на автобус в Белгородской области
- Президент Колумбии попросил Трампа приостановить пошлины из-за землетрясения
- МО: За сутки силы ПВО сбили 1478 дронов ВСУ
- МО: ВС РФ освободили Кудиевку и Першомарьевку
- Рома Зверь: Группа больше не будут выпускать новые песни
- Воробьев: При ночной атаке ВСУ на Подмосковье погиб пожилой мужчина