Президент Колумбии попросил Трампа приостановить пошлины из-за землетрясения

В своей публикации в соцсети X глава государства сообщил, что попросил Трампа рассмотреть вопрос о приостановке действия американских пошлин, чтобы поддержать колумбийских предпринимателей, которые переживают крайне тяжёлый период вследствие разрушительного землетрясения.

Кроме того, колумбийский лидер поблагодарил президента США за ранее предоставленную финансовую помощь и гуманитарную поддержку. Трамп, со своей стороны, выразил соболезнования родным и близким погибших и подчеркнул, что американский народ солидарен с колумбийцами в этот трудный момент.

В завершение разговора де ла Эсприэлья отметил, что союз между Колумбией и Соединёнными Штатами сейчас, как никогда прежде, служит необходимым условием для восстановления страны.

Землетрясение магнитудой 7,4 балла было зафиксировано 10 августа в окрестностях города Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко на западе Колумбии. По последним данным жертвами землетрясения стали 294 человека, ещё 3 935 получили ранения, 320 числятся пропавшими без вести, 353 удалось спасти, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

