Один человек погиб, 9 ранены при атаке ВСУ на автобус в Белгородской области

Один человек погиб, еще 9 получили различные травмы при атаке ВСУ на автобус с работниками одного из предприятий в Ракитянском округе Белгородской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в своем Telegram-канале.

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«Одна женщина получила ранения, несовместимые с жизнью, и скончалась от полученных травм на месте», - написал Шуваев.

Шуваев также сообщил, что одна женщина находится в тяжелом состоянии из-за открытой черепно-мозговой травмы. Еще трое женщин и четверо мужчин получили осколочные ранения, а у одной пострадавшей предварительно диагностирована акубаротравма.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Москву пострадали три человека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиВСУБелгородская областьРоссия

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