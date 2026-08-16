Один человек погиб, 9 ранены при атаке ВСУ на автобус в Белгородской области
Один человек погиб, еще 9 получили различные травмы при атаке ВСУ на автобус с работниками одного из предприятий в Ракитянском округе Белгородской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в своем Telegram-канале.
«Одна женщина получила ранения, несовместимые с жизнью, и скончалась от полученных травм на месте», - написал Шуваев.
Шуваев также сообщил, что одна женщина находится в тяжелом состоянии из-за открытой черепно-мозговой травмы. Еще трое женщин и четверо мужчин получили осколочные ранения, а у одной пострадавшей предварительно диагностирована акубаротравма.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Москву пострадали три человека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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