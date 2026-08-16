СМИ: ВСУ начали использовать британские БПЛА для ударов вглубь России

ВСУ впервые задействовали беспилотники британского производства для атак на удаленные российские регионы. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источник в Вооруженных силах Украины.

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Журналисты уточняют, что речь идет, в частности, о дронах модели Nyan, которые выпускаются компанией Callen-Lenz в английском графстве Уилтшир. Сообщается, что именно эти БПЛА использовались при ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам.

В статье The Times подчеркивается, что это первый случай применения британских БПЛА для ударов по основной территории РФ. Издание также добавляет, что Киев получил беспилотники, разработанные двумя британскими фирмами и теперь применяет их для нанесения ударов на большие расстояния.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что за минувшие сутки силы ПВО ликвидировали 1478 украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: wikimedia.org
ТЕГИ:БеспилотникиРоссияВСУУкраина

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