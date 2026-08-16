МО: За сутки силы ПВО сбили 1478 дронов ВСУ

Кроме того, в минувшие сутки были уничтожены девять крылатых ракет «Фламинго», 14 управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства.

В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС России, а также ударные БПЛА поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ. К тому же были нейтрализованы цеха сборки и места хранения дронов большой дальности и безэкипажных катеров, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 159 районах.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ночью 16 августа ВСУ совершили одну из крупнейших атак на Москву.