МО: За сутки силы ПВО сбили 1478 дронов ВСУ

За минувшие сутки российские силы ПВО ликвидировали 1 тысячу 478 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Это стало абсолютным рекордом. До этого наибольшее число дронов ВСУ за сутки было уничтожено 15 августа. Тогда силы ПВО сбили 1 тысячу 328 украинских беспилотников.

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Кроме того, в минувшие сутки были уничтожены девять крылатых ракет «Фламинго», 14 управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства.

В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС России, а также ударные БПЛА поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ. К тому же были нейтрализованы цеха сборки и места хранения дронов большой дальности и безэкипажных катеров, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 159 районах.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ночью 16 августа ВСУ совершили одну из крупнейших атак на Москву.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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