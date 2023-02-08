Вирусолог назвал основные причины смерти при гриппе

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что грипп даёт целый ряд осложнений, однако они нечасто приводят к летальному исходу, сообщает «Вечерняя Москва».

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По его словам, основной причиной смерти пациента в данном случае является гриппозная пневмония, которой в основном подвержены пожилые люди.

«Смертность при гриппе существенно ниже 0,1%. Главной причиной, по которой возникает смертельный исход, является гриппозная пневмония. В основном ей подвержены пожилые люди», — подчеркнул Альтштейн.

Он также добавил, что к летальному исходу при гриппе могут привести имеющиеся у пациента хронические заболевания дыхательных путей, а также диабет и болезни сердца.

Ранее доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов посоветовал сдать тесты на COVID-19 и грипп при повышении температуры, ломоте в теле и боли в костях, сообщает RT.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЗдоровьеГриппСмертьвирусологВрачи
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