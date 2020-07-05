ВОЗ остановила испытания трех препаратов против COVID-19

Испытания противомалярийного «Гидроксихлорохина» и препаратов для носителей ВИЧ «Лопинавир» и «Ритонавир» как профилактических средств для лечения пациентов с COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила прекратить. Об этом сообщается на сайт ВОЗ.

По данным всемирной организации, действие этих трех лекарств или совсем не влияют на снижение смертности среди больных коронавирусной инфекцией, или это влияние незначительно.

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Отмечается, что речь идет об испытаниях препаратов в рамках международной программы Solidarity. Поэтому, говорится на сайте, не исключена оценка эффективности применения трех лекарств для лечения пациентов дома, вне стен стационарных учреждений, а также в качестве профилактической терапии COVID-19.

Накануне НСН сообщала, что главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан назвала «Ремдисивир» единственным «обнадеживающим» лекарством от COVID-19.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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