ВОЗ остановила испытания трех препаратов против COVID-19

Испытания противомалярийного «Гидроксихлорохина» и препаратов для носителей ВИЧ «Лопинавир» и «Ритонавир» как профилактических средств для лечения пациентов с COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила прекратить. Об этом сообщается на сайт ВОЗ.

По данным всемирной организации, действие этих трех лекарств или совсем не влияют на снижение смертности среди больных коронавирусной инфекцией, или это влияние незначительно.