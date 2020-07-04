В ВОЗ назвали единственный «обнадеживающий» препарат от COVID-19

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан назвала "Ремдесивир" единственным «обнадеживающим» лекарством от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Сваминатан, только этот препарат показывает хорошие результаты тестирования. Она подчеркнула, что доказана эффективность препарата в снижении числа госпитализаций.

Как пишет агентство, препарат был разработан для лечения лихорадки Эбола, однако не показал своей эффективности. "Ремдесивир" экстренно одобрили 1 мая в США для лечения заразившихся коронавирусом.



