ВОЗ опровергла пользу некоторых способов дезинфекции против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила об опасности отдельных видов дезинфицирующих веществ для борьбы с коронавирусом при их распылении, сообщает CNN.
Так, не рекомендуется распылять дезинфекторы в закрытом помещении на большой площади. Специалисты ВОЗ предупреждают, что таким образом можно повредить глаза, кожные покровы и дыхательную систему, пишет Lenta.ru.
«Распыление или вапоризация определенных химикатов, таких как формальдегид, средств на основе хлора или соединений четвертичного аммония не рекомендуется из-за неблагоприятного влияния на здоровье», — считают эксперты.
По мнению специалистов ВОЗ, распыление дезинфекторов на открытом воздухе – на улицах и во дворах – не имеет смысла, потому что из-за смешения с грязью и пылью они прекращают действие.
Ранее руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в эфире НСН подтвердил опасность разных путей заражения коронавирусом. Он напомнил классические способы защиты от распространения инфекции через питье и продукты.
«Тут по классике. Любая хозяйка знает, что температурная обработка убивает вирусы. Поэтому необходимо кипятить воду, не пить из сомнительных источников. Из луж не пить! Вода должна быть гарантированно очищенной – кипячением или фильтрованием. После туалета мыть руки. Особенно за детьми надо следить, они в этом смысле наиболее неподготовленные. Самый сложный вопрос – с продуктами. Их также надо хорошо мыть, не употреблять залежавшиеся, по возможности, проводить термальную обработку», - сказал собеседник НСН.
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