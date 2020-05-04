Минздрав назвал пути массового распространения коронавируса

По словам эксперта, значительно увеличивается распространение COVID-19 при большом скоплении людей или близких контактах с родственниками, а также в больницах, воинских учреждениях и домах престарелых.

Ранее руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в эфире НСН подтвердил опасность разных путей заражения коронавирусом.

«Особенность коронавирусов в том, что они распространяются не только воздушно-капельным путем, как ОРВИ, но есть и через кишечник. Есть такой компонент. К классическим кишечным инфекциям относится дизентерия, холера. Для гепатита А регистрировали «водяные» вспышки распространения. Это все – фекально-оральный путь заражения. Не могу сказать, насколько – в процентном отношении – он значимый, но опасность представляет», - отметил эксперт.



