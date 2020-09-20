ВОЗ объяснила ухудшение эпидобстановки с COVID-19 в Европе
Осложнение эпидобстановки из-за распространения COVID-19 связано с несоблюдением мер защиты, считают в офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Белграде. Там убеждены, что власти должны усилить контроль за ситуацией, сообщает РИА Новости.
Известно, что в Албании, Словении, Боснии и Герцеговине, в Северной Македонии, в Черногории и Хорватии, а также в Косово фиксируется рост числа больных и умерших от коронавируса на фоне снижения заболеваемости в июле и августе, ослабления мер и частичного открытия границ.
«Мы сталкиваемся с серьезной эпидемиологической ситуацией не только в регионе, но и во всей Европе, важно, чтобы все страны реагировали на ситуацию адекватными мерами здравоохранения, координировано и решительно. Это означает проверку предполагаемых случаев, связей между ними, карантин для контактировавших лиц, сохранение дистанции, если не можем носить маски, соблюдение гигиены дыхания и рук», - заявили в ВОЗ.
Граждане перестали соблюдать меры защиты от инфекции, особенно во время отдыха, на праздниках и массовых собраниях, в ночных клубах. В организации считают, что «профилактика инфекции и контроль над ней стали серьезным вызовом для некоторых государств».
Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с НСН заявил, что рекордный прирост не является подтверждением второй волны пандемии в мире.
«По тем кривым, за которыми я имею возможность наблюдать, не могу сказать, что, действительно, началась вторая волна. Идет прибавка в общей заболеваемости, но в целом для мира это идет одна волна», - сказал Альштейн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru