ВОЗ объяснила ухудшение эпидобстановки с COVID-19 в Европе

Известно, что в Албании, Словении, Боснии и Герцеговине, в Северной Македонии, в Черногории и Хорватии, а также в Косово фиксируется рост числа больных и умерших от коронавируса на фоне снижения заболеваемости в июле и августе, ослабления мер и частичного открытия границ.

«Мы сталкиваемся с серьезной эпидемиологической ситуацией не только в регионе, но и во всей Европе, важно, чтобы все страны реагировали на ситуацию адекватными мерами здравоохранения, координировано и решительно. Это означает проверку предполагаемых случаев, связей между ними, карантин для контактировавших лиц, сохранение дистанции, если не можем носить маски, соблюдение гигиены дыхания и рук», - заявили в ВОЗ.

Граждане перестали соблюдать меры защиты от инфекции, особенно во время отдыха, на праздниках и массовых собраниях, в ночных клубах. В организации считают, что «профилактика инфекции и контроль над ней стали серьезным вызовом для некоторых государств».

Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с НСН заявил, что рекордный прирост не является подтверждением второй волны пандемии в мире.

«По тем кривым, за которыми я имею возможность наблюдать, не могу сказать, что, действительно, началась вторая волна. Идет прибавка в общей заболеваемости, но в целом для мира это идет одна волна», - сказал Альштейн.

