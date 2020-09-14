Рекорд заражений. Вирусолог оценил вероятность второй волны COVID-19

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что за прошедший день в мире выявлено 307 930 новых случаев заражения COVID-19. Это максимальный суточный показатель с начала пандемии коронавируса.

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с НСН заявил, что рекордный прирост не является подтверждением второй волны пандемии в мире.

«По тем кривым, за которыми я имею возможность наблюдать, не могу сказать, что, действительно, началась вторая волна. Идет прибавка в общей заболеваемости, но в целом для мира это идет одна волна. Есть несколько стран, в которых, действительно, очень похожа (ситуация - прим. НСН) на вторую волну - это Израиль, где вторая волна мощнее первой. Также Западная Европа, особенно, Испания, в меньшей степени Италия, есть признаки подъема в Германии, Бельгии, Нидерландах, Франции. Но, я не уверен, что стоит это считать второй волной, это может быть все продолжением первой волны», - сказал Альштейн.