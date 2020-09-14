Рекорд заражений. Вирусолог оценил вероятность второй волны COVID-19
Профессор вирусологии Института имени Гамалеи в эфире НСН оценил рекордный рост заражений коронавирусом в мире.
Всемирная организация здравоохранения отмечает, что за прошедший день в мире выявлено 307 930 новых случаев заражения COVID-19. Это максимальный суточный показатель с начала пандемии коронавируса.
Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с НСН заявил, что рекордный прирост не является подтверждением второй волны пандемии в мире.
«По тем кривым, за которыми я имею возможность наблюдать, не могу сказать, что, действительно, началась вторая волна. Идет прибавка в общей заболеваемости, но в целом для мира это идет одна волна. Есть несколько стран, в которых, действительно, очень похожа (ситуация - прим. НСН) на вторую волну - это Израиль, где вторая волна мощнее первой. Также Западная Европа, особенно, Испания, в меньшей степени Италия, есть признаки подъема в Германии, Бельгии, Нидерландах, Франции. Но, я не уверен, что стоит это считать второй волной, это может быть все продолжением первой волны», - сказал Альштейн.
При этом, он отметил, что наблюдается снижение летальных случаев – «в два, четыре, чуть ли ни в 10 раз в разных местах». Вирусолог считает, что одной из причин этого является улучшение медицинской службы – диагностики и лечения. «Но мне хотелось бы думать, что происходит адаптация вируса к человеческой популяции с его ослаблением», - уточнил он.
Основанием для роста заболеваемости Альштейн считает то, что «люди устали и начали нарушать индивидуальные противоэпидемиологические мероприятия - ношение масок, дистанцирование».
В связи с этим профессор вирусологии Института имени Гамалеи обратил внимание, что и в России необходимо «как можно интенсивнее увеличить агитацию населения в соблюдении противоэпидемиологических мер». А вводить сейчас какие-то «строгие меры нет смысла», добавил он.
До 13 сентября максимальный суточный прирост фиксировали 6 сентября – 306 800 инфицированных. По данным ВОЗ, общее число зараженных COVID-19 в мире составляет 28,5 млн человек, среди которых скончались 917,4 тысячи.
В России за последние сутки выявлено 5509 новых случаев инфицирования. Таким образом, на сегодня в стране зафиксировано 1 068 320 случаев заражения.
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