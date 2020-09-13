Власти Австрии заявили о начале второй волны коронавируса в стране

По данным канцлера, в Автрии две недели назад фиксировали около 350 новых случаев коронавирусной инфекции в сутки, а 12 сентября - свыше 850. Он обратил внимание, что половина всех новых инфицированных в Австрии – это жители Вены.

Ранее бывший главный санитарный врач РФ, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире НСН обвинил ВОЗ в чрезмерном запугивании населения коронавирусом.

«Я с первого дня говорю, что вирус был раскручен в первую очередь в СМИ в таком панико-алармическом ключе – все плохо, все умирают и т.д. Сейчас тоже вирус есть, он циркулирует. Когда он переходит в сугубо медицинскую плоскость, когда вмешивается правительство, он не страшнее гриппа.

С одной стороны, это хорошо. Развернуты госпитали, закуплено оборудование. Это хорошо и позитивно. Это еще долго будет служить и борьбе с COVID, и с гриппом, и с другими вирусами, которые стоят в очереди, чтобы перейти на человеческую популяцию. Но остановка экономики была абсолютно не оправдана. И виновата в этом была, несомненно, Всемирная организация здравоохранения, которая не смогла дать объективную оценку эпидемическому процессу, с которого все началось, подчеркну, серьезному процессу», - заявил он.



