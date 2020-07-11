ВОЗ констатировала рекордную вспышку коронавируса

«Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии», — заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Всего заболевших COVID-19 в мире 12 102 328 заболевших. Погибли от осложнений коронавируса за время пандемии 551 046 человек.

Ранее в эфире НСН вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн на фоне информации о заражениях в Пекине заявил, что Россию неизбежно ждет вторая волна распространения коронавирусной инфекции.

«Я думаю, что вторая волна в России будет практически 100%. Этот вирус так быстро никуда не денется, он вообще никуда не денется. Другое дело, что он может ослабевать с точки зрения летального эффекта. А что касается заражающего эффекта, то он не только будет сохраняться, но и увеличиваться», - отметил он.

По словам ученого, ожидать второй волны в России можно будет уже осенью.

