ВОЗ констатировала рекордную вспышку коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила новый рекорд пандемии коронавируса. За сутки прирост случаев COVID-19 составил 228 102 человека, сообщает Газета.ru.

При этом в ВОЗ считают, что распространение вирусной инфекции ускоряется.

Собянин не ждёт второй волны COVID-19 в ближайшее время

«Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии», — заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Всего заболевших COVID-19 в мире 12 102 328 заболевших. Погибли от осложнений коронавируса за время пандемии 551 046 человек.

Ранее в эфире НСН вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн на фоне информации о заражениях в Пекине заявил, что Россию неизбежно ждет вторая волна распространения коронавирусной инфекции.

«Я думаю, что вторая волна в России будет практически 100%. Этот вирус так быстро никуда не денется, он вообще никуда не денется. Другое дело, что он может ослабевать с точки зрения летального эффекта. А что касается заражающего эффекта, то он не только будет сохраняться, но и увеличиваться», - отметил он.

По словам ученого, ожидать второй волны в России можно будет уже осенью.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВОЗПандемияКоронавирус
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