Собянин не ждёт второй волны COVID-19 в ближайшее время
Москва прошла пики заболеваемости коронавирусом, и никакой второй волны COVID-19 в городе в ближайшее время не ожидается. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала «Россия-24» в пятницу, 10 июля.
По словам градоначальника, у горожан уже выработался коллективный иммунитет, что позволяет и дальше снимать ограничения.
Накануне Собянин объявил, что с 13 июля в Москве снимут ограничения на очную работу образовательных учреждений, разрешат дискотеки и аттракционы, откроют детские развлекательные центры и отменят обязательный масочный режим на улице, сохранив лишь соответствующую рекомендацию. С 1 августа в городе возобновят работу театры и кинозалы при условии заполняемости на 50%, будет увеличено число зрителей спортивных соревнований.
«По сравнению с максимальными уровнями начала мая количество выявляемых случаев заражения сократилось примерно в 10,7 раз. Загруженность коронавирусных стационаров уменьшилась в 3,9 раза», - написал глава города.
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