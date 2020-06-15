Вирусолог Альштейн предрек России вторую волну коронавируса

Вирусолог, доктор медицинских наук в эфире НСН рассказал о вероятных сценариях второй вспышки коронавируса в России осенью.

В Китае высок риск распространения второй вспышки коронавируса, об этом заявил представитель Пекинского комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Гао Сяоцзюнь. В столице поднебесной из 76 тыс. протестированных, тест показал наличие COVID-19 у 56 человек.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в беседе с НСН заявил, что России на 100% стоит ожидать второй волны коронавирусной инфекции.

«Я думаю, что вторая волна в России будет практически 100%. Этот вирус так быстро никуда не денется, он вообще никуда не денется. Другое дело, что он может ослабевать с точки зрения летального эффекта. А что касается заражающего эффекта, то он не только будет сохраняться, но и увеличиваться», - пояснил свою точку зрения Альштейн.

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По его мнению, новая вспышка COVID-19 в России будет уже осенью текущего года.

«Я думаю, осенью мы ее уже получим. Сейчас, конечно, еще не прошла первая волна, еще о ней надо думать. Причем, если борьба с ней будет снижаться, то может быть так, что нормального прекращения волны не будет. В Москве мы имеем отчетливое снижение волны, но по России оно не такое выразительное», - заключил вирусолог.

Напомним, 13 июня на крупнейшем в Пекине оптовом рынке «Синьфади» были выявлены первые зараженные в Китае после двухмесячного перерыва. В районе рынка сейчас власти объявили режим ЧП и приостановили работу иных оптовых точек продаж столицы, отменили занятия в школах и спортсоревнования.

Ранее вирусолог Анатолий Альштейн и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН выясняли дату пика коронавируса в России.

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ФОТО: Владимир Трефилов//РИА Новости
ТЕГИ:ПекинКитайКоронавирус
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