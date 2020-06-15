Вирусолог Альштейн предрек России вторую волну коронавируса

В Китае высок риск распространения второй вспышки коронавируса, об этом заявил представитель Пекинского комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Гао Сяоцзюнь. В столице поднебесной из 76 тыс. протестированных, тест показал наличие COVID-19 у 56 человек.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в беседе с НСН заявил, что России на 100% стоит ожидать второй волны коронавирусной инфекции.

«Я думаю, что вторая волна в России будет практически 100%. Этот вирус так быстро никуда не денется, он вообще никуда не денется. Другое дело, что он может ослабевать с точки зрения летального эффекта. А что касается заражающего эффекта, то он не только будет сохраняться, но и увеличиваться», - пояснил свою точку зрения Альштейн.