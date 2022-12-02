ВОЗ: иммунитет к коронавирусу есть у 90% мирового населения

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число еженедельных случаев смерти от коронавируса в мире за последние пять недель снизилось, сообщает РИА Новости.

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По его словам, примерно 90% населения планеты в настоящее время имеют некоторый уровень иммунитета к COVID-19 благодаря тому, что переболели или вакцинировались.

Он отметил, что что на прошлой неделе от коронавируса в мире скончались более 8,5 тысячи человек, что неприемлемо после трёх лет пандемии.

«Это неприемлемо через три года после начала пандемии, когда у нас есть так много инструментов для предотвращения инфекций и спасения жизней», - подчеркнул Гебрейесус.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что за три года в России переболели коронавирусом 21,5 миллиона человек.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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