ВОЗ доставила на Украину 185 тонн медицинских грузов

Накануне общероссийский народный фронт (ОНФ) передал в Луганскую народную республику свыше 130 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу исполкома ОНФ в Ростовской области Алексея Варяницу.

Отмечается, что представители общественной организации открыли гуманитарный склад в Луганске, где и разместили гуманитарную помощь. По данным ОНФ, это позволит быстрее передавать гумпомощь жителям ЛНР.







