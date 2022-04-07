ВОЗ доставила на Украину 185 тонн медицинских грузов
Всемирная организация здравоохранения доставила на Украину 185 тонн грузов медицинского назначения, говорится в сообщении главы бюро ВОЗ в Европе Ханса Клюге.
По ее словам, помощь доставляется в наиболее пострадавшие районы, еще 125 тонн предметов первой необходимости находятся в пути – среди них инвалидные коляски и средства связи для слепых.
Накануне общероссийский народный фронт (ОНФ) передал в Луганскую народную республику свыше 130 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу исполкома ОНФ в Ростовской области Алексея Варяницу.
Отмечается, что представители общественной организации открыли гуманитарный склад в Луганске, где и разместили гуманитарную помощь. По данным ОНФ, это позволит быстрее передавать гумпомощь жителям ЛНР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru