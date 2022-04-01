Макрон обсудил с Зеленским гуманитарную ситуацию в Мариуполе

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским гуманитарную ситуацию в Мариуполе, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Отмечается, что глава Украины попросил французского коллегу содействовать эвакуации граждан из Мариуполя.

«Гораздо больше понимания». Лавров оценил позицию Украины по Крыму и Донбассу

Сообщается, что Макрон заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее телефонная беседа состоялась у Владимира Зеленского и Джо Байдена. Разговор американского и украинского президентов продолжался около часа. Содержание диалога американская сторона не раскрыла.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: www.president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийЭммануэль Макрон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры