Макрон обсудил с Зеленским гуманитарную ситуацию в Мариуполе
Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским гуманитарную ситуацию в Мариуполе, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Елисейского дворца.
Отмечается, что глава Украины попросил французского коллегу содействовать эвакуации граждан из Мариуполя.
Сообщается, что Макрон заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
Ранее телефонная беседа состоялась у Владимира Зеленского и Джо Байдена. Разговор американского и украинского президентов продолжался около часа. Содержание диалога американская сторона не раскрыла.
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