В России выявлены 4,8 тысячи новых случаев COVID-19
Показатель ежедневно выявляемых новых случаев заражения COVID-19 в России продолжает снижаться, свидетельствуют обновлённые данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Так, за минувшие сутки подтвердились 4892 новых случая заражения – меньше, чем в предыдущие дни. Общее число заболевших в стране с начала пандемии достигло 927,7 тысячи.
Больше всего новых заболевших в Москве – 690 человек. В российской столице показатель пока не снижается, сохраняясь на одном уровне уже две недели. В Санкт-Петербурге 159 новых случаев заражения, в Московской области – 153, в Свердловской области – 141.
Число выздоровевших с начала пандемии в России составляет 736,1 тысячи человек (+3,1 тысячи), скончались 15740 пациентов с коронавирусом (+55 за минувшие сутки), уточняет RT.
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Заразились
928 тыс.+4 892 / сут.
Умерли
15 740+55 / сут.
Выздоровели
736 тыс.+3 133 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru