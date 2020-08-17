В России выявлены 4,8 тысячи новых случаев COVID-19

Показатель ежедневно выявляемых новых случаев заражения COVID-19 в России продолжает снижаться, свидетельствуют обновлённые данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Так, за минувшие сутки подтвердились 4892 новых случая заражения – меньше, чем в предыдущие дни. Общее число заболевших в стране с начала пандемии достигло 927,7 тысячи.

Больше всего новых заболевших в Москве – 690 человек. В российской столице показатель пока не снижается, сохраняясь на одном уровне уже две недели. В Санкт-Петербурге 159 новых случаев заражения, в Московской области – 153, в Свердловской области – 141.

Число выздоровевших с начала пандемии в России составляет 736,1 тысячи человек (+3,1 тысячи), скончались 15740 пациентов с коронавирусом (+55 за минувшие сутки), уточняет RT.

