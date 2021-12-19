ВОЗ до сих пор не одобрила «Спутник V» из-за недостатка документов

По словам Харрис, ВОЗ требуется больше данных из России по поводу вакцины. Якобы недостаточно информации от одной из российских фабрик по производству препарата. В связи с этим у ВОЗ остаются вопросы.

«Мы все еще оцениваем техническое досье на вакцину «Спутник V» и ждем дополнительной информации. Процесс продолжается», — сказала она.

Также Харрис предложила отказаться от идеи о том, что ВОЗ лицензирует только западные вакцины. В качестве примера она привела препараты из Индии и Китая.

На данный момент регистрацию в ВОЗ прошли семь вакцин от коронавируса: британско-шведская AstraZeneca, американские Pfizer/BioNTech, Moderna и Janssen, китайские Sinopharm, CoronaVac и индийская Covaxin. В процессе сертификации еще пять вакцин. В их числе российский «Спутник V».

«Для некоторых вакцин, в том числе из стран, так сказать, традиционного Запада, этот процесс [одобрения] занимает длительное время», — цитирует Харрис Газета.ru.

«Спутник V» еще не одобрен ни ВОЗ, ни ЕС. В ВОЗ лицензирование российской вакцины длится больше года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что часть информации, необходимой для сертификации вакцины «Спутник V», не была предоставлена Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за разночтений в стандартах, сообщает ТАСС.

