ВОЗ до сих пор не одобрила «Спутник V» из-за недостатка документов
ВОЗ не хватает документов, чтобы принять решение по итогам проверки технического досье на российскую вакцину от коронавируса «Cпутник V».Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис в интервью RT.
По словам Харрис, ВОЗ требуется больше данных из России по поводу вакцины. Якобы недостаточно информации от одной из российских фабрик по производству препарата. В связи с этим у ВОЗ остаются вопросы.
«Мы все еще оцениваем техническое досье на вакцину «Спутник V» и ждем дополнительной информации. Процесс продолжается», — сказала она.
Также Харрис предложила отказаться от идеи о том, что ВОЗ лицензирует только западные вакцины. В качестве примера она привела препараты из Индии и Китая.
На данный момент регистрацию в ВОЗ прошли семь вакцин от коронавируса: британско-шведская AstraZeneca, американские Pfizer/BioNTech, Moderna и Janssen, китайские Sinopharm, CoronaVac и индийская Covaxin. В процессе сертификации еще пять вакцин. В их числе российский «Спутник V».
«Для некоторых вакцин, в том числе из стран, так сказать, традиционного Запада, этот процесс [одобрения] занимает длительное время», — цитирует Харрис Газета.ru.
«Спутник V» еще не одобрен ни ВОЗ, ни ЕС. В ВОЗ лицензирование российской вакцины длится больше года.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что часть информации, необходимой для сертификации вакцины «Спутник V», не была предоставлена Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за разночтений в стандартах, сообщает ТАСС.
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