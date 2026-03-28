В Махачкале ввели режим ЧС из-за наводнения

Вечером и ночью 28 марта на Махачкалу обрушился мощный ливень, по интенсивности напоминающий тропический. В результате город оказался под водой: потоки воды были настолько сильными, что сносили автомобили, а вода проникла в жилые дома. Из‑за наводнения в Махачкале и ещё в 14 районах республики пропало электричество.

На юге республики из берегов вышел крупный Самурский канал. По предварительной информации правительства региона, на улице Заречной в Махачкале подтоплено 20 домов — полный масштаб ущерба ещё предстоит оценить.

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Эта мера позволит ускорить выделение бюджетных средств на ликвидацию последствий стихии и выплаты пострадавшим жителям.

Региональный Роспотребнадзор предупредил население: из‑за повышенной мутности воды в источниках водоснабжения следует употреблять только кипячёную или бутилированную воду, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Пресс-служба администрации Махачкалы
