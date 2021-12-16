В ВОЗ заявили, что «Спутник V» могут одобрить в первом квартале 2022 года
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в первом квартале 2022 года. Об этом руководитель Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге заявил в интервью RT.
По его словам, сфера здравоохранения должна быть аполитичной.
Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что штамм «омикрон» будет иммунизировать людей, но вряд ли будет защищать организм от других вариантов коронавируса, поэтому следует надеяться только на вакцину.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,1 млн+28 486 / сут.
Умерли
294 тыс.+1 133 / сут.
Выздоровели
8,9 млн+37 155 / сут.
- Рогозин поручил нарастить производство кораблей «Союз МС» для космического туризма
- В Москве простились с режиссером Сергеем Соловьёвым
- Голикова заявила о снижении смертности от COVID-19 в РФ
- Хоккеист Кузнецов пропустит Олимпиаду из-за кокаина
- Google объяснил удаление нового канала RT DE
- Адвокат: суд отменил приговор блогеру Эдварду Билу по делу о ДТП
- «Цифровой фашизм»: Канделаки и Захарова высказались об удалении с YouTube канала RT DE
- Песков: Перечень причин отрешить от власти губернаторов остается прежним
- Устроивший стрельбу в столичном МФЦ не поверил, что мог кого-то убить
- Голикова заявила, что «омикрон» в РФ выявили уже у 25 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru