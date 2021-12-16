В ВОЗ заявили, что «Спутник V» могут одобрить в первом квартале 2022 года

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в первом квартале 2022 года. Об этом руководитель Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге заявил в интервью RT.

ВОЗ: Число зараженных «омикроном» удваивается каждые два-три дня

По его словам, сфера здравоохранения должна быть аполитичной.

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что штамм «омикрон» будет иммунизировать людей, но вряд ли будет защищать организм от других вариантов коронавируса, поэтому следует надеяться только на вакцину.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаВОЗ
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