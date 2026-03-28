Спецвыпуск «Ханны Монтаны» за 3 дня посмотрели 6,3 млн человек
Спецвыпуск сериала «Ханна Монтана», приуроченный к 20‑летию проекта, установил рекорд Disney+: за первые три дня его посмотрели 6,3 млн зрителей. Премьера состоялась на платформе 24 марта, сообщает Variety.
Предыдущее достижение принадлежало фильму Тейлор Свифт «The Eras Tour (Taylor’s Version)» с 4,6 млн просмотров за аналогичный период.
Юбилейный выпуск не только побил рекорд, но и вызвал всплеск интереса к оригинальному сериалу: за последнюю неделю число просмотров выросло на 1000%. По данным Disney, общее время просмотра «Ханны Монтаны» уже превысило 500 млн часов.
В часовом спецвыпуске — эксклюзивное интервью Майли Сайрус от ведущей подкаста «Call Her Daddy» Алекс Купер, ранее не публиковавшиеся архивные кадры и воссозданные декорации шоу.
Оригинальный сериал выходил на Disney с 2006 по 2011 год и рассказывал о подростке Майли Стюарт, совмещавшей жизнь обычной школьницы с карьерой мировой поп‑звезды, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Цена содержания машины в России к 2026 году выросла на 40%
- Армия России освободила Брусовку в ДНР
- Рейс из Белграда в Санкт-Петербург третий день не может добраться до Пулково
- Спецвыпуск «Ханны Монтаны» за 3 дня посмотрели 6,3 млн человек
- В Махачкале ввели режим ЧС из-за наводнения
- СМИ: 29 американских военных пострадали при атаке Ирана на базу «Принц Султан»
- Скончался режиссер Олег Шухер
- SuperJob: Россияне назвали достойной пенсию в 53,5 тысячи рублей
- ИКИ РАН: Солнце выбросило плазму перед стартом пилотируемого полета к Луне
- В Дагестане произошло мощное наводнение