Песков признал, что ВОЗ предоставили не все данные для сертификации «Спутника V»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что часть информации, необходимой для сертификации вакцины «Спутник V» не была предоставлена Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за разночтений в стандартах, сообщает ТАСС.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:ВОЗВакцинаДмитрий ПесковСпутник V
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