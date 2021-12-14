Песков признал, что ВОЗ предоставили не все данные для сертификации «Спутника V»
14 декабря 202112:37
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что часть информации, необходимой для сертификации вакцины «Спутник V» не была предоставлена Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за разночтений в стандартах, сообщает ТАСС.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru