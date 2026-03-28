Рейс из Белграда в Санкт-Петербург третий день не может добраться до Пулково
Самолёт Air Serbia, следовавший из Белграда в Санкт‑Петербург, столкнулся с чередой проблем и в итоге развернулся при попытке взлёта в аэропорту Хельсинки, сообщает 78.ru.
Лайнер вылетел из Сербии вечером 26 марта, но не смог приземлиться в Пулково из‑за закрытого воздушного пространства и вернулся в Белград. На следующий день рейс повторили, однако ограничения на полёты в Петербурге сохранялись. Из‑за нехватки топлива самолёт совершил вынужденную посадку в Финляндии для дозаправки.
Только одна компания согласилась предоставить топливо, потребовав открыть дверь самолёта — это нарушило финские правила. По словам пассажира, служба безопасности поставила выбор: лететь обратно в Белград или остаться в Хельсинки. При попытке взлёта лайнер резко затормозил и развернулся на 180 градусов из‑за проблем с двигателем и шасси.
Пассажиров разместили в терминале, а позже им пообещали эвакуационный рейс в Санкт‑Петербург с вылетом в 14:00.
Ранее «Уральские авиалинии» опровергли данные о «самолете-призраке» с россиянами, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
