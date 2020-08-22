ВОЗ дала прогноз об окончании пандемии коронавируса
Менее двух лет может потребоваться человечеству, чтобы справиться с пандемией коронавируса. Такую надежду выразил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Заявление, которое он сделал на брифинге, транслировалось на странице ВОЗ в Twitter.
Генеральный директор ВОЗ напомнил, что страшная эпидемия испанского гриппа, начавшаяся в 1918 году, длилась два года, и сравнил ситуацию с нынешней. По его мнению, у современных людей больше шансов заразиться коронавирусом, чем 100 лет назад – «испанкой» из-за большого числа связей, пишет RT.
Гебрейесус при этом отметил существующее преимущество.
«При больших связях вирус быстрее распространяется, но у нас есть технологии, чтобы его остановить», — цитируют Тедроса Адханома Гебрейесуса «Известия».
Однако, он предупредил, что даже вакцина от коронавируса «сама по себе она не приведет к завершению пандемии», уточняет Газета.ru. Глава ВОЗ напомнил, что медикам далеко не всё известно о последствиях коронавируса.
Ранее художник Андрей Бильжо в эфире НСН прокомментировал появление новых схем мошенников, которые на фоне пандемии предлагают делать инвестиции в производство вакцины от коронавируса. Бильжо отметил, что мошенники в современном мире размножаются быстрее вирусов.
«Надо же, у мошенников ничего святого нет. Надо быть бдительными. Чем хуже положение в стране, чем больше болезней, тем больше мошенников. Они размножаются, как вирусы, даже не знаешь, что страшнее», – заметил он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru