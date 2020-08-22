ВОЗ дала прогноз об окончании пандемии коронавируса

«При больших связях вирус быстрее распространяется, но у нас есть технологии, чтобы его остановить», — цитируют Тедроса Адханома Гебрейесуса «Известия».

Однако, он предупредил, что даже вакцина от коронавируса «сама по себе она не приведет к завершению пандемии», уточняет Газета.ru. Глава ВОЗ напомнил, что медикам далеко не всё известно о последствиях коронавируса.

Ранее художник Андрей Бильжо в эфире НСН прокомментировал появление новых схем мошенников, которые на фоне пандемии предлагают делать инвестиции в производство вакцины от коронавируса. Бильжо отметил, что мошенники в современном мире размножаются быстрее вирусов.

«Надо же, у мошенников ничего святого нет. Надо быть бдительными. Чем хуже положение в стране, чем больше болезней, тем больше мошенников. Они размножаются, как вирусы, даже не знаешь, что страшнее», – заметил он.

