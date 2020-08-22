Бильжо: мошенники размножаются как вирусы

Банк России зафиксировал новые схемы мошенников, которые на фоне пандемии предлагают делать инвестиции в производство вакцины от коронавируса.

Художник Андрей Бильжо в эфире НСН отметил, что мошенники в современном мире размножаются быстрее вирусов.

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«Надо же, у мошенников ничего святого нет. Надо быть бдительными. Чем хуже положение в стране, чем больше болезней, тем больше мошенников. Они размножаются, как вирусы, даже не знаешь, что страшнее», – заметил он.

Кроме того, Андрей Бильжо в эксклюзивном интервью НСН указал на неточность диагноза, который ранее поставили оппозиционеру Алексею Навальному.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:ВирусМошенникиАндрей Бильжо
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